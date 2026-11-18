Банкет в отеле: Путешествия по России на Новый год подорожали на 7%
Оксана Булах заявила НСН, что меньше всего подорожание затронуло отели четырех-пяти звезд.
Новогодний отдых подорожал в среднем на 5-7% по России, заявила заместитель генерального директора национального туроператора «Алеан», член комитета РСТ по внутреннему туризму Оксана Булах в пресс-центре НСН.
«Средний рост цен по рынку небольшой, в пределах 5-7%. Меньше всего подорожание затронуло отели четырех-пяти звезд, это менее 4%. Отели в три звезды подорожали на 5%, самый большой рост мы видим в бюджетном сегменте. Если говорим про городские отели, более 30% туристов выбирают именно новогодние даты с новогодней ночью. Но при этом мы не видим большого спроса на банкетные мероприятия в отелях, это менее 20%. Люди рассчитывают именно на городские праздничные мероприятия. Стоимость банкетов очень разная, например, в Петербурге банкет обойдется в 20-25 тысяч на человека в отеле четыре звезды. Более популярные заезды с 2-3 января, это более 50% бронирований», - рассказала она.
Зимний туристический сезон 2026/27 обещает быть насыщенным: россияне всё активнее присматриваются к азиатским направлениям, выбирают пляжный отдых в тёплых странах и планируют путешествия по России. Среди наиболее востребованных зарубежных направлений этой зимой — Таиланд, Вьетнам, Китай, Египет и Мальдивы. При этом растёт интерес к Китаю, чему способствует введение безвизового режима. Внутри страны традиционно популярны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, а также северные регионы — Мурманская и Вологодская области.
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