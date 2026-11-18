Отмечается, что судно подверглось нападению в акватории 17 ноября. Членов экипажа эвакуировали с танкера. После атаки одн человек числится пропавшим без вести.

«Ведутся поисково-спасательные операции... Одиннадцать членов экипажа получили ранения, им оказывается необходимая помощь», - указали в ADNOC.

Ранее к югу от Ормузского пролива четыре танкера с нефтью подорвались на минах.

