При ударе по танкеру в Ормузском проливе пострадали 11 моряков
Одиннадцать моряков пострадали после удара по танкеру эмиратской компании ADNOC Logistics & Services в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении организации.
Отмечается, что судно подверглось нападению в акватории 17 ноября. Членов экипажа эвакуировали с танкера. После атаки одн человек числится пропавшим без вести.
«Ведутся поисково-спасательные операции... Одиннадцать членов экипажа получили ранения, им оказывается необходимая помощь», - указали в ADNOC.
Ранее к югу от Ормузского пролива четыре танкера с нефтью подорвались на минах.
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