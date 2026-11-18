СМИ: В Европе распространяется устойчивая к препаратам «супербактерия»
Больницы Европы все чаще сталкиваются с «супербактерией» Klebsiella pneumoniae. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, бактерия может провоцировать пневмонию и заболевания других органов, пишет RT. Число случаев заражения такой инфекцией с 2019 по 2025 год увеличилось на 72%.
Издание отмечает, что «супербактерия» демонстрирует устойчивость к лекарственным препаратам.
Между тем вице-президент РАН, научный руководитель химфакультета МГУ имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков назвал неконтролируемое распространение новых вирусов и бактерий одной из угроз биобезопасности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- США провели испытательный пуск МБР Minuteman III без боезаряда
- Дороже на 10%: Зимний отдых обойдется россиянам в 170 тысяч рублей
- До 100 тысяч рублей: Как сэкономить на зарубежном новогоднем отдыхе
- Тамбиев покинул пост главного тренера московского ХК «Динамо»
- Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинское урегулирование
- «Мужики – не мужики!»: Милонов назвал главную причину низкой рождаемости в России
- «2 млн аппаратов!»: Россияне перешли с покупного алкоголя на самогон
- Датское ТВ по ошибке объявило о смерти экс-королевы Маргрете II
- Неожиданный лидер: В каких странах россияне встретят Новый год
- Израиль отказался общаться с главой евродипломатии Каллас