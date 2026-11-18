По данным издания, бактерия может провоцировать пневмонию и заболевания других органов, пишет RT. Число случаев заражения такой инфекцией с 2019 по 2025 год увеличилось на 72%.

Издание отмечает, что «супербактерия» демонстрирует устойчивость к лекарственным препаратам.

Между тем вице-президент РАН, научный руководитель химфакультета МГУ имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков назвал неконтролируемое распространение новых вирусов и бактерий одной из угроз биобезопасности.

