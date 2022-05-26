«Никакой опасности»: Блокировка резервов ЦБ оказалась «несмертельной» для России
Страны ЕС и Запада заблокировали часть резервов Центробанка и намерены вводить новые санкции, при этом эксперты уверяют, что на экономике страны это почти не отразится.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс 26 мая заявил, что страны Евросоюза в рамках санкций заморозили активы Центробанка России на сумму около €23 млрд. По его словам, также были заморожены физические активы россиян, в том числе яхты и виллы, примерно на €10 млрд.
«Из этих (€23 млрд – прим. НСН) замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран — членов ЕС», — заявил он.
Между тем западные страны на фоне спецоперации на Украине также ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов РФ Антон Силуанов оценивал размер блокированных активов в половину золотовалютных резервов страны или приблизительно в $300 млрд долларов.
При этом он отмечал, что часть резервов находится в китайских юанях, а страны Запада сейчас давят на Китай, чтобы ограничить торговлю с Россией.
Тем временем Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил использовать замороженные активы ЦБ на нужды Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что Боррель «известен не только своими идеями в сфере конфискации чужого имущества». Он отметил, что для Запада воровство становится «чем-то вроде привычки», и привел в пример заморозку денег афганского Центробанка в США.
Многие эксперты также уверены в воровстве российских резервов. Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркивал, что США планировали распоряжаться заблокированными золотовалютными резервами по своему усмотрению.
«Они хотят придать России статус дефолта и попытаться дальше осуществить разные действия с золотовалютными резервами. Но эта история уже проваливается с точки зрения реализации», - говорил Кабаков.
Однако западные страны продолжают разрабатывать новые санкции. Так, сенаторы США совместно с Минфином страны намерены обсудить законопроект о блокировке российского золотого резерва на сумму еще около $132 млрд.
Но, как отмечал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с «Радиоточкой НСН», для России не окажется смертельной блокировка Соединенными Штатами $132 долларов золотовалютных резервов. По его словам, у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов.
«Мы давно ставили вопрос о том, чтобы все валютные накопления были в России. Центробанк выкручивался до последнего момента, пока не арестовали золотовалютные резервы. Конечно, ничего хорошего не будет, но у нашей банковской системы есть около 60 трлн рублей. На внутреннее потребление и кредитные ресурсы этого достаточно. Также сейчас налаживаются связи с третьими странами. Все, что США делают сегодня – не смертельно. Пока еще годовой запас есть и никакой опасности дефолта нет», - указывал Арефьев.
При этом бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Радиоточкой НСН» ранее выразил уверенность в том, что золотовалютные резервы России будут заморожены до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг украинского вопроса.
«Введение санкций против Центральных банков применяется очень редко. Единственный пример за всю историю – это санкции против Центробанка Ирана. Активы размораживались только в гуманитарных целях и с них можно было платить за продовольствие для страны, когда там наступал голод. По высказыванию Владимира Путина, нам объявили экономическую войну. Если будут достигнуты какие-то решения, которые приведут к снятию санкций, то, видимо, эта часть санкций тоже будет сниматься и резервы будут размораживаться. Но, думаю, что это надолго, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг украинского вопроса», - отмечал Дубинин.
Решение о замораживании активов Центробанка было утверждено Евросоюзом 28 февраля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно.
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