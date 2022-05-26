«Никакой опасности»: Блокировка резервов ЦБ оказалась «несмертельной» для России

«Из этих (€23 млрд – прим. НСН) замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран — членов ЕС», — заявил он.

Между тем западные страны на фоне спецоперации на Украине также ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов РФ Антон Силуанов оценивал размер блокированных активов в половину золотовалютных резервов страны или приблизительно в $300 млрд долларов.

При этом он отмечал, что часть резервов находится в китайских юанях, а страны Запада сейчас давят на Китай, чтобы ограничить торговлю с Россией.