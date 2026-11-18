Израиль отказался общаться с главой евродипломатии Каллас
Израиль с июня отказался от прямых контактов с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя главы израильского МИД Гидеона Саара.
Разрыв произошел после информации о том, что глава евродипломатии критиковала обращение Израиля с населением Палестины.
«Решение о прекращении контактов касается исключительно Каллас», - указал собеседник издания.
По его словам, государство продолжает взаимодействовать с другими странами, институтами и чиновниками ЕС.
Ранее СМИ назвали Каю Каллас одним из крупнейших разочарований в истории ЕС из-за отсутствия интереса к обсуждению с ней переговоров по Украине.
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