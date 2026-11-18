Разрыв произошел после информации о том, что глава евродипломатии критиковала обращение Израиля с населением Палестины.

«Решение о прекращении контактов касается исключительно Каллас», - указал собеседник издания.

По его словам, государство продолжает взаимодействовать с другими странами, институтами и чиновниками ЕС.

Ранее СМИ назвали Каю Каллас одним из крупнейших разочарований в истории ЕС из-за отсутствия интереса к обсуждению с ней переговоров по Украине.

