СМИ: Россия сможет избежать дефолта благодаря условиям выпуска облигаций в рублях
Условия выпуска облигаций в рублях позволяют России избежать возможного дефолта по внешнему госдолгу после отзыва лицензии Минфина США. Об этом пишет РБК.
Ранее американское ведомство отказалось продлить лицензию на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу, напоминает RT. Минфин РФ объявил о намерении обслуживать госдолг в рублях, пишет РИА ФАН.
Как отмечает РБК, в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity — «Возмещение в другой валюте» — благодаря которому теоретически возможно совершать платежи в рублях без оснований объявлять дефолт.
Это условие не зависит от другого, о выплате в альтернативных валютах, которое допускает выплаты в рублях для бумаг, выпущенных с 2018 года, если ограничения препятствуют платежам в оригинальной валюте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Рубль продолжил слабеть по отношению к доллару и евро
- Власти Омской области отменили масочный режим
- Херсон и Запорожье переходят на российский телефонный код «+7»
- Украинский посол обвинил Шольца в отсутствии «мужества и лидерства»
- ФСБ сообщила о перекрытии в Крыму поставок оружия с Украины
- Володин: США утратили поддержку большинства в мире
- ДНР намерена создать свой футбольный клуб «Шахтер»
- СМИ: Россия сможет избежать дефолта благодаря условиям выпуска облигаций в рублях
- В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
- Экономист посоветовал хранить 20% сбережений в долларах, евро и франках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru