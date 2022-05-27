СМИ: Россия сможет избежать дефолта благодаря условиям выпуска облигаций в рублях

Условия выпуска облигаций в рублях позволяют России избежать возможного дефолта по внешнему госдолгу после отзыва лицензии Минфина США. Об этом пишет РБК.

Эксперт: в случае дефолта последствий для экономики РФ не будет

Ранее американское ведомство отказалось продлить лицензию на получение инвесторами платежей по российскому государственному долгу, напоминает RT. Минфин РФ объявил о намерении обслуживать госдолг в рублях, пишет РИА ФАН.

Как отмечает РБК, в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity — «Возмещение в другой валюте» — благодаря которому теоретически возможно совершать платежи в рублях без оснований объявлять дефолт.

Это условие не зависит от другого, о выплате в альтернативных валютах, которое допускает выплаты в рублях для бумаг, выпущенных с 2018 года, если ограничения препятствуют платежам в оригинальной валюте.

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