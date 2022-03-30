В Казани уменьшили проездные билеты из экономии
В столице Татарстана придумали, как сэкономить на бумаге. Теперь проездные абонементы на общественный транспорт в городе уменьшились почти в два раза, сообщает «Интерфакс».
Председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков пояснил, что данная мера введена из-за удорожания кассовых лент.
«Данное нововведение связано с сокращением расходов на кассовые ленты, используемые в валидаторах для выдачи билетов», - сообщил он.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше.
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