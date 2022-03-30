В Казани уменьшили проездные билеты из экономии

«Данное нововведение связано с сокращением расходов на кассовые ленты, используемые в валидаторах для выдачи билетов», - сообщил он.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше.