Китай не поможет: В целлюлозно-бумажной промышленности надеются сохранить связь с Европой

В целлюлозно-бумажной промышленности России практически полностью используется импортное оборудование, заявил председатель правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрий Лахтиков в пресс-центре НСН.

«У нас оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности почти на 100% импортное, поэтому зависим не только от химикатов – от комплектующих, запчастей. У нас много технологических вопросов, которые мы самостоятельно не можем решить в настоящее время. Доля импорта из Китая составляет от 10 до 40%, они 100% потребности не закроют. Нам необходимо продолжать взаимодействие с Европой, фирмы не отказывались с нами сотрудничать, поставили на паузу», - рассказал он.

В России на данный момент нет налаженного производства чековых лент, заявил председатель правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрий Лахтиков в пресс-центре НСН.

