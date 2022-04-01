Все уйдут, еда останется: В Союзе потребителей перечислили дефицитные товары

Из России исчезли уже десятки категорий товаров из-за очень серьезной импортной зависимости нашей страны, однако продовольствие это не затронет, подтвердил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин ранее заявил, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными в России. По его словам, это может быть техника, электроника и комплектующие для них.