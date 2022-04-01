Все уйдут, еда останется: В Союзе потребителей перечислили дефицитные товары
Россия не сможет заменить непродовольственные товары из-за санкций, однако дефицит продуктов жителям не грозит, отметил в эфире НСН глава Союза потребителей Петр Шелищ.
Из России исчезли уже десятки категорий товаров из-за очень серьезной импортной зависимости нашей страны, однако продовольствие это не затронет, подтвердил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин ранее заявил, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными в России. По его словам, это может быть техника, электроника и комплектующие для них.
«Наша страна ввозит машины и оборудование, включая автомобили, судя по прошлом году, на сумму порядка 230 млрд долларов. Бытовая техника, компьютерная техника, телефоны - это все идет к нам из стран, которые оказались в списке "недружественных". Много чего там, список достаточно длинный, но это касается не только техники, касается одежды и обуви, аксессуаров, мебели - та же "IKEA". Это всякого рода развлекательные сервисы, которыми люди привыкли пользоваться, платежные системы, магазины приложений. Эти категории уже ушли, уже перестали поставлять оборудование, запчасти для него. Это же касается огромной части оборудования, и в нефтегазовой промышленности подавляющая часть оборудования импортная, и техника для дорожного строительства мало-мальски сложная, я уж не говорю о компьютерах, о чипах. А чем это заменять? Мы же уже заменили, гордостью национальной заменили. Зачем нам с нашей духовностью вся эта ерунда? Обойдемся. Хлеб будет, хлеб вырастим, в крайнем случае, серпами можно его жать, если с комбайнами будут проблемы. Это касается почти всего, но не еды. В части алкоголя уходит импортный алкоголь, но выпить есть что, своего много. И покушать есть что», - успокоил Шелищ.
При этом возможности заменить все товары, которые перестанут поставлять другие страны, у России нет.
«У нас во всех категориях зависимость от импорта. У нас есть свой хлеб, свое молоко, мясо, но техника, без которой не поставишь на полку упакованные мясные, молочные, хлебобулочные продукты, в значительной части импортная, ее нужно ремонтировать, заменять на более новую, и с этим будут большие проблемы, мы не в один день это увидим, это потребует какого-то времени, чтобы это вышло наружу. Но мы все надеемся, что нынешняя политическая ситуация не вечна, что она когда-то кончится в обозримые сроки» - выразил надежду собеседник «Радиоточки НСН».
Шелищ напомнил, что самая сложная ситуация складывается в сфере лекарств и медицинского оборудования.
«Что касается [поставок из] Латинской Америки, Индии, там, думаю, есть кое-что. Самая главная проблема, кстати, лекарства, потому что на всю жизнь не напасешься. Хотя, может, и запасешься, потому что жизнь станет короче. 58% продаваемых у нас лекарств импортные, и это наиболее сложные категории, которые заменить мудрено. Может, и получится что-то заменить на свое, но, боюсь, может получиться, как с самолетами: будут летать наши самолеты, дай Бог, чтобы не бились, но если не обслуживаются и не поставляются запчасти, которые произвел или одобрил производитель этих самолетов, то это опасно просто. Вот такие дела», - подвел неутешительные итоги глава Союза потребителей России.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что бизнес может воспользоваться правом не выдавать бумажные чеки для сокрытия выручки, что нанесет значительный ущерб как бюджету, так и правам потребителя.
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