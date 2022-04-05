«Кремовый оттенок»: Как в России решают проблему с офисной бумагой
Юрий Лахтиков отметил, что в стране начинается процесс производства бумаги без химикатов, что повлияет лишь на цвет товара.
В России всего два предприятия, которые занимаются выпуском офисной бумаги, на данный момент перестраиваются процессы производства, дефицита на рынке не будет, заявил председатель правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрий Лахтиков в пресс-центре НСН.
«Ситуация с офисной бумагой такая. У нас в России фактически только два крупных предприятия, которые производят офсетную бумагу – одно из них «Монди Сыктывкарский ЛПК», известный своим брендом «Снегурочка», второе – это Светогорский комбинат рядом с Финляндией. Получилось так, что из-за отсутствия химикатов комбинат остановился, запасов хватило ровно на неделю. В это же время «Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжал производство, а отпускные цены не повышал. Цены подняли в ретейле, в магазинах», - объяснил он.
При этом он заверил, что уже налажено производство офисной бумаги без использования химикатов, дефицита на рынке не будет.
«Комбинат Светогорский очень оперативно принял мудрое, взвешенное решение – отказались от производства офисной бумаги из беленой целлюлозы, отказались от импортных химикатов, вообще от химикатов, перешли на технологию TCF – производят бумагу без флора полностью. Она стала более экологичная, менее вредная для здоровья человека. Ухудшился показатель белизны, но бумага практически не отличается от той, что выпускалась раньше, более кремовый оттенок, на ней комфортно печатать, производство ее уже идет. Я думаю, проблема с офисной бумагой будет решена», - отметил эксперт.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что стоимость офисной бумаги в РФ возвращается к уровням января - февраля. По его словам, ситуация нормализуется и дефицита в ближайшее время не будет.
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