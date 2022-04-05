«Кремовый оттенок»: Как в России решают проблему с офисной бумагой

В России всего два предприятия, которые занимаются выпуском офисной бумаги, на данный момент перестраиваются процессы производства, дефицита на рынке не будет, заявил председатель правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрий Лахтиков в пресс-центре НСН.

«Ситуация с офисной бумагой такая. У нас в России фактически только два крупных предприятия, которые производят офсетную бумагу – одно из них «Монди Сыктывкарский ЛПК», известный своим брендом «Снегурочка», второе – это Светогорский комбинат рядом с Финляндией. Получилось так, что из-за отсутствия химикатов комбинат остановился, запасов хватило ровно на неделю. В это же время «Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжал производство, а отпускные цены не повышал. Цены подняли в ретейле, в магазинах», - объяснил он.

При этом он заверил, что уже налажено производство офисной бумаги без использования химикатов, дефицита на рынке не будет.