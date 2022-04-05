«Везли из Европы»: В России объяснили возможный отказ от чеков

По его словам, полностью отказаться от чековых лент можно, но это повлечет за собой большие риски.

«Я бы поддержал эту идею, если бы был уверен, что система не рухнет, не зависнет, не обнулится база продаж, не взломают. Здесь рисков много, бумага – это бумага», - добавил он.

Российским магазинам могут разрешить не выдавать покупателям кассовые чеки после каждой покупки, чтобы сократить расходы на кассовую ленту. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствующее письмо направлено в Федеральную налоговую службу (ФНС).

