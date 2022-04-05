«Везли из Европы»: В России объяснили возможный отказ от чеков
Юрий Лахтиков отметил, что налаженного производства чековых лент в России нет, но и отказываться от чеков слишком рискованно.
В России на данный момент нет налаженного производства чековых лент, заявил председатель правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрий Лахтиков в пресс-центре НСН.
«В России практически не производят, одно производство очень небольшое в Калининградской области, второе в Балашихе. Это очень небольшое, локализованное производство, предприятиям невыгодно этим заниматься. Все это везли из Европы, никто этим не занимался. Сейчас вернулись к проблеме импортозамещения, возможно, где-то получится внедрить такие производства», - отметил Лахтиков.
По его словам, полностью отказаться от чековых лент можно, но это повлечет за собой большие риски.
«Я бы поддержал эту идею, если бы был уверен, что система не рухнет, не зависнет, не обнулится база продаж, не взломают. Здесь рисков много, бумага – это бумага», - добавил он.
Российским магазинам могут разрешить не выдавать покупателям кассовые чеки после каждой покупки, чтобы сократить расходы на кассовую ленту. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствующее письмо направлено в Федеральную налоговую службу (ФНС).
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