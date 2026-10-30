В Госдуме выступили против взимания с пассажиров сбора на новые самолеты
Развитие авиационной промышленности — это обязанность государства, а не граждан. Об этом «Газете.Ru» заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.
Комментируя планы по введению нового сбора с пассажиров на новые российские самолёты вместо импортных, он указал, что стране нужны новые лайнеры, однако эти цели не должны оплачиваться из карманов граждан.
Депутат отметил, что из-за нового сбора цены на авиабилеты, к которомы ранее добавился сбор на реконструкцию аэродромов, станут ещё выше. В итоге граждане станут меньше летать, а значит новые сборы не помогут.
«Развитие авиации — это важная госзадача, и нужно увеличивать обязательства и расходы государства в этой сфере, а не перекладывать их на граждан», — заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что в России в 2027 следующем году планируют ввести авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов, на внутренних рейсах он составит 500 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали варианты смены профессии в случае сокращения из-за ИИ
- Россиянам объяснили, чем эмоциональный голод отличается от физического
- Милен Фармер выпустила новый альбом
- В Госдуме выступили против взимания с пассажиров сбора на новые самолеты
- Россиянам назвали наиболее проблемные китайские автомобили с пробегом
- «Свалили на КНДР»: Юрист рассказал о последствиях взлома биржи Binance
- Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки
- Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января
- Песков: Россия не будет поднимать в Абу-Даби тему ударов по российским НПЗ
- Сексолог объяснила, почему партнеры боятся обсуждать интимные темы