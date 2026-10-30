В Госдуме выступили против взимания с пассажиров сбора на новые самолеты

Комментируя планы по введению нового сбора с пассажиров на новые российские самолёты вместо импортных, он указал, что стране нужны новые лайнеры, однако эти цели не должны оплачиваться из карманов граждан.

Депутат отметил, что из-за нового сбора цены на авиабилеты, к которомы ранее добавился сбор на реконструкцию аэродромов, станут ещё выше. В итоге граждане станут меньше летать, а значит новые сборы не помогут.

«Развитие авиации — это важная госзадача, и нужно увеличивать обязательства и расходы государства в этой сфере, а не перекладывать их на граждан», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России в 2027 следующем году планируют ввести авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов, на внутренних рейсах он составит 500 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

