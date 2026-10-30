Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки
Соловецкий камень от здания ФСБ на Лубянке в Москве следует перенести к мемориалу «Стена скорби» на углу Садового кольца и проспекта Сахарова. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он пояснил, что идея о переносе возникла из-за того, что Соловецкий камень используют для политиканства. По его словам, к мемориалу «опять приезжали дипломаты тех западных государств, которые фактически с нами воюют»
«Они-то зачем туда приезжают... Это тоже политиканство, дешевая игра — попрекать нынешних работников ФСБ чужими грехами и нас всех попрекать этими нашими тяжелыми страницами», - сказал глава СПЧ.
Фадеев добавил, что Россия давно изменилась, однако ей продолжают ставить в вину прошлое.
Ранее на стадионе московского «Спартака» «Лукойл-Арена» открыли памятник легендарному футболисту и тренеру Никите Симоняну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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