Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки

Он пояснил, что идея о переносе возникла из-за того, что Соловецкий камень используют для политиканства. По его словам, к мемориалу «опять приезжали дипломаты тех западных государств, которые фактически с нами воюют»

«Они-то зачем туда приезжают... Это тоже политиканство, дешевая игра — попрекать нынешних работников ФСБ чужими грехами и нас всех попрекать этими нашими тяжелыми страницами», - сказал глава СПЧ.

Фадеев добавил, что Россия давно изменилась, однако ей продолжают ставить в вину прошлое.

Ранее на стадионе московского «Спартака» «Лукойл-Арена» открыли памятник легендарному футболисту и тренеру Никите Симоняну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

