Россиянам объяснили, чем эмоциональный голод отличается от физического
Компульсивное переедание отличается от импульсивного тем, что нередко связано с эмоциональным состоянием. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала топ-тренер FitStars, специалист по адаптивной физкультуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова.
Он указала, причинами компульсивного переедания могут быть скука, уныние, депрессия, стресс и одиночество, тогда как импульсивное переедание - ситуативное, например, за компанию с друзьями или застолий.
Эксперт указала, что эмоциональный голод возникает внезапно. При этом данное состояние, как правило, направлено на определенные категории продуктов — сладкое и жареное. И утолить такой голод можно только после прохождения эмоции, которая его вызвала.
Что же касается физиологического голода, то он напрямую связан с потребностью организма в энергии.
Дерендеева-Куртова добавила, что в случаях, когда эпизоды переедания повторяются, человек чувствует тревогу или симптомы депрессии, то может потребоваться помощь психолога или психотерапевта.
Ранее гастроэнтеролог и терапевт Анастасия Рожко рассказала, что для поддержания организма в осенний период необходимо придерживаться регулярного режима пищи, не доводя себя до сильного голода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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