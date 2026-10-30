Россиянам объяснили, чем эмоциональный голод отличается от физического

Он указала, причинами компульсивного переедания могут быть скука, уныние, депрессия, стресс и одиночество, тогда как импульсивное переедание - ситуативное, например, за компанию с друзьями или застолий.

Эксперт указала, что эмоциональный голод возникает внезапно. При этом данное состояние, как правило, направлено на определенные категории продуктов — сладкое и жареное. И утолить такой голод можно только после прохождения эмоции, которая его вызвала.

Что же касается физиологического голода, то он напрямую связан с потребностью организма в энергии.

Дерендеева-Куртова добавила, что в случаях, когда эпизоды переедания повторяются, человек чувствует тревогу или симптомы депрессии, то может потребоваться помощь психолога или психотерапевта.

Ранее гастроэнтеролог и терапевт Анастасия Рожко рассказала, что для поддержания организма в осенний период необходимо придерживаться регулярного режима пищи, не доводя себя до сильного голода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

