Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января

Россия планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Сейчас готовится распоряжение правительства», - рассказал он журналистам.

По его словам, для поставок на мировые рынки будут сделаны отдельные исключения. Новак добавил, что в ноябре этот объём составит 2,15 млн тонн.

Ранее член Палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин заявил, что американские компании могут бытьпривлечены к ответственности за покупку дизеля из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЗапретЭкспортТопливоАлександр Новак

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