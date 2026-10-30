Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января
Россия планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Сейчас готовится распоряжение правительства», - рассказал он журналистам.
По его словам, для поставок на мировые рынки будут сделаны отдельные исключения. Новак добавил, что в ноябре этот объём составит 2,15 млн тонн.
Ранее член Палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин заявил, что американские компании могут бытьпривлечены к ответственности за покупку дизеля из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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