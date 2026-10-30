Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января

«Сейчас готовится распоряжение правительства», - рассказал он журналистам.

По его словам, для поставок на мировые рынки будут сделаны отдельные исключения. Новак добавил, что в ноябре этот объём составит 2,15 млн тонн.

Ранее член Палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин заявил, что американские компании могут бытьпривлечены к ответственности за покупку дизеля из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

