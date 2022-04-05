В России призвали наладить сбор макулатуры

По его словам, ситуация, например, с картоном неутешительная – происходит не только подорожание материалов, но и ухудшение качества.

«Ситуация развивается двумя направлениями. С одной стороны, подорожание, с другой стороны, ухудшение качества материала. Тенденция эта не сиюминутная, она продолжается с 2014 года. Старт был дан именно в 2014 году, нынешняя ситуация стала дополнительным стимулом», - добавил он.

