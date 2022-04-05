В России призвали наладить сбор макулатуры
Генеральный директор «Картонный папа» Евгений Кудрявцев отметил, что подорожание материалов и ухудшение качества товаров происходит с 2014 года.
На фоне ограничений и логистических перестроек необходимо уделить больше внимания переработке бумажной продукции, заявил генеральный директор «Картонный папа» Евгений Кудрявцев в пресс-центре НСН.
«В промышленных масштабах сбор макулатуры налажен, но в бытовых масштабах хотелось бы обратить внимание, чтобы государство организовало эту работу. Я вижу, что идет работа по сбору пластиковых бутылок, мы видим контейнеры, автоматы, сбор алюминиевых банок. То же самое можно сделать и с картоном. Отчасти люди уже сами начали решать этот вопрос, нужно возглавить этот хаотичный процесс», - отметил он.
По его словам, ситуация, например, с картоном неутешительная – происходит не только подорожание материалов, но и ухудшение качества.
«Ситуация развивается двумя направлениями. С одной стороны, подорожание, с другой стороны, ухудшение качества материала. Тенденция эта не сиюминутная, она продолжается с 2014 года. Старт был дан именно в 2014 году, нынешняя ситуация стала дополнительным стимулом», - добавил он.
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