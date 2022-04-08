«Придется увольнять людей»: Экс-министр экономики оценил пятый пакет санкций ЕС
Андрей Нечаев сказал в эфире НСН, что «смешно» сравнивать ущерб России от санкций с возможными проблемами Евросоюза.
Пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, в то время как европейцам грозит лишь инфляция, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Ранее ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций. В их числе, в частности, эмбарго на поставки российского угля, запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, заморозка активов четырёх ключевых банков, запрет на заход российских судов в порты ЕС, ограничения в отношении транспортных компаний.
«Все это, безусловно, кончится серьезным экономическим спадом для России с соответствующими последствиями в виде уровня жизни и безработицы, потому что по многим позициям, в отношении которых вводятся санкции, Европа была довольно крупным покупателем. Быстро найти каких-то альтернативных покупателей, - задача архисложная и едва ли решаемая, поэтому придется сворачивать производство и увольнять людей, что самое печальное», - сказал Нечаев.
При этом его рассмешил вопрос, по кому больше ударят новые ограничения – по России или ЕС.
«Это даже смешно обсуждать. В Евросоюзе будет небольшой скачок инфляции, что уже произошло с бензином и другими нефтепродуктами, а у России будет сильный экономический спад», - пояснил экс-министр экономики.
В пятый пакет санкций также входит запрет на продажу банкнот и ценных бумаг компаниям и жителям России и Белоруссии.
«Что касается ценных бумаг, – давайте называть вещи своими именами, западный рынок капитала закрылся для России на многие годы в любом случае. Сейчас серьезные проблемы, в первую очередь, у среднего класса, у тех, кто инвестировал в иностранные ценные бумаги. Они сейчас в состоянии полной неопределенности, что будет с этими бумагами дальше», - сказал Нечаев в этой связи.
Касаясь эмбарго на поставки угля, он предположил, что теперь европейцы смогут закупать его в Австралии.
«Они не полностью прекращают поставки, только на 4 млрд (ЕС планирует отказаться от импорта угля из России на сумму 4 млрд евро в год – прим. НСН), это примерно половина того, что поступает из России. Они оставляют себе люфт. Есть же альтернативные крупные поставщики, Австралия, например. Если это не какой-то эксклюзивный товар, альтернативного поставщика всегда найти проще, чем альтернативного покупателя», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В Еврокомиссии в пятницу приветствовали введение пятого пакета санкций против России, отметив, что «эти меры шире и острее, и они еще глубже поражают российскую экономику».
В заявлении ЕК, которое цитирует «Интерфакс», также выражается надежда, что новые санкции вместе с четырьмя предыдущими пакетами подорвут возможности России финансировать спецоперацию на Украине.
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