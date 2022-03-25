Минпромторг: Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к апрелю
Ситуация с поставкой офисной бумаги должна стабилизироваться к апрелю, сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.
В министерстве подчеркнули, что была проведена перестройка технологического процесса, отечественные производители полностью закрывают потребности рынка, поэтому недостатка бумаги не будет.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о проверке обоснованности роста цен на офисную бумагу в России.
Отмечалось, что на фоне санкций, введенных в отношении России в связи с началом специальной военной операции на Украине, в стране резко выросла стоимость бумаги.
По данным СМИ, из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские проверочные работы (ВПР).
В Российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
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