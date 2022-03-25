Минпромторг: Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к апрелю

Ситуация с поставкой офисной бумаги должна стабилизироваться к апрелю, сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на министерство.

В министерстве подчеркнули, что была проведена перестройка технологического процесса, отечественные производители полностью закрывают потребности рынка, поэтому недостатка бумаги не будет.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о проверке обоснованности роста цен на офисную бумагу в России.

Отмечалось, что на фоне санкций, введенных в отношении России в связи с началом специальной военной операции на Украине, в стране резко выросла стоимость бумаги.

Врачи опровергли информацию о дефиците расходных материалов в больницах

По данным СМИ, из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские проверочные работы (ВПР).

В Российских школах начинаются проблемы с бумагой, которой становится все меньше, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МинпромторгЦены
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры