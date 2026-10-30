Песков: Россия не будет поднимать в Абу-Даби тему ударов по российским НПЗ
Россия не будет поднимать на переговорах в Абу-Даби тему ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, возобновление ударов скорее является темой для разговора Киева и Вашингтона.
Он также отметил, что данные атаки не ставят под вопрос проведение трёхсторонних переговоров, так как подготовка к встрече не предполагает обязательств по прекращению боевых действий.
«Мы ведём СВО, чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары», — заключил представитель Кремля.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинские власти ослушались требования американского президента Дональда Трампа о прекращении атак на российские НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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