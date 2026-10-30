Она отметила, что решить проблемы преодоления таких барьеров вполне реально. При этом не стоит бояться походов на семейную терапию: на сеансе специалист не будет заставлять признаваться в тайных интимных желаниях, а просто научит, как создавать в паре доверительную атмосферу, чтобы это в будущем можно было комфортно обсуждать.

«Обсуждение интимных предпочтений — это важная сторона интимной близости, которой нужно вообще людей обучать. Совместный поход к специалисту поможет, если сексолог, ведущий семейную терапию, грамотен. Ни в коем случае на сессии никаких откровений не произойдет. Чтобы пара садилась с психологом и начала откровенничать — а я хочу вот так и еще так. Сексолог учит только методике, как им создать безопасное пространство, каким образом вести эти переговоры друг с другом. И вот тогда они начинают понимать, что, в принципе, им ничего за это не будет, если они выскажут свое желание. Для тех, кто приходит на сессию с семейным психологом, одно из базовых направлений — создание безопасного пространства в паре, чтобы они могли что-то друг другу рассказать», — отметила Варра.

Ранее психиатр-сексолог Ирина Айриянц объясняла НСН, почему зумеры предпочитают «милф» для краткосрочных отношений: они подходят друг другу по темпераменту, и такой формат идеально подходит всем участникам отношений.

