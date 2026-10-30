Сексолог объяснила, почему партнеры боятся обсуждать интимные темы
Семейная терапия поможет создать достаточно безопасное и доверительное пространство в паре, чтобы партнерам было комфортно обсуждать темы интимной близости, заявила НСН сексолог Юлия Варра.
Партнеры боятся обсуждать свои желания в сексе не из-за страха отказа, а потому что боятся высмеивания или жесткой реакции второй половинки, однако при помощи специалистов можно добиться доверительных отношений, которые поспособствуют откровенности, объяснил НСН сексолог Юлия Варра.
Нежелание обсуждать с партнером предпочтения в сексе могут привести с разладу в интимных отношениях в паре, пишет NEWS.ru со ссылкой на психологов. Эксперты утверждают, что, вопреки распространенному мнению, неудобство при обсуждении таких вопросов испытывают люди обоего пола. Варра отметила, что зачастую отказ обсуждать сексуальные предпочтения вызван страхом, что партнер не поймет и не примет такие желания.
«По статистике, супруги открывают друг другу примерно 20% своих желаний, и причем и мужчины, и женщины. Все остальное настолько интересное, скабрезное, малоисполнимое, что даже говорить об этом они часто стесняются. Партнер или партнерша боится получить не просто отказ, но еще и высмеивание своих желаний. Или что им скажут: "Ты что, больной? Всё, развод!" Вот чего все боятся. И поэтому появляется так называемый устоявшийся сексуальный сценарий пары, когда они начинают, допустим, с чего-то, потом переходят на одну позицию, на другую позицию. Этот сценарий им обоим запоминается как приемлемый, и они начинают его повторять в сексе. Если первые полгода-год это всем еще нравится, то потом уже возникает застой, инерция, и кончается это все мыслью: "Опять будет все то же самое!" И поэтому идет отказ в сексе со стороны более фантазийного партнера», — объяснила сексолог.
Она отметила, что решить проблемы преодоления таких барьеров вполне реально. При этом не стоит бояться походов на семейную терапию: на сеансе специалист не будет заставлять признаваться в тайных интимных желаниях, а просто научит, как создавать в паре доверительную атмосферу, чтобы это в будущем можно было комфортно обсуждать.
«Обсуждение интимных предпочтений — это важная сторона интимной близости, которой нужно вообще людей обучать. Совместный поход к специалисту поможет, если сексолог, ведущий семейную терапию, грамотен. Ни в коем случае на сессии никаких откровений не произойдет. Чтобы пара садилась с психологом и начала откровенничать — а я хочу вот так и еще так. Сексолог учит только методике, как им создать безопасное пространство, каким образом вести эти переговоры друг с другом. И вот тогда они начинают понимать, что, в принципе, им ничего за это не будет, если они выскажут свое желание. Для тех, кто приходит на сессию с семейным психологом, одно из базовых направлений — создание безопасного пространства в паре, чтобы они могли что-то друг другу рассказать», — отметила Варра.
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