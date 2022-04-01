«Недобросовестный бизнес»: Россиянам посоветовали требовать электронные чеки взамен бумажных

Бизнес может воспользоваться правом не выдавать бумажные чеки для сокрытия выручки, что нанесет значительный ущерб как бюджету, так и права потребителя, отметил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Российским магазинам могут разрешить не выдавать покупателям кассовые чеки после каждой покупки, чтобы сократить расходы на кассовую ленту. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствующее письмо направлено в Федеральную налоговую службу (ФНС), писали «Известия».

«Ситуация двоякая: с одной стороны, бумажные чеки - это анахронизм, в цифровую эпоху и с учетом электронных касс правильнее и с точки зрения издержек, и с точки зрения экологии не выдавать эти бумажные чеки, которые сразу идут в помойку и никому не нужны. Но отсутствие чеков может создавать проблему для покупателя, когда он хочет отремонтировать или вернуть что-то с браком. Это первый момент. А второй момент связан с поведением бизнеса, потому что наш бизнес в массе своей не очень добросовестный, и посыл о том, что можно не выдавать бумажные чеки, он воспринимает как возможность вообще не проводить операцию через кассу. Мы уже сейчас фиксируем существенный рост процента невыдачи чеков, то есть речь идет о сокрытии выручки. А это значит, что государство лишается поступлений в бюджет, ему будет сложнее выполнять социальные обязательства. К таким инициативам нужно подходить максимально аккуратно, сразу же говоря о том, какая будет альтернатива и как будет осуществляться контроль в этой сфере, иначе мы придем к массовому сокрытию выручки», - предупредил эксперт.