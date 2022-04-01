«Недобросовестный бизнес»: Россиянам посоветовали требовать электронные чеки взамен бумажных
Отказ от бумажных чеков будет оправданным только в случае полноценной замены их электронными, иначе бизнес будет скрывать выручку и обманывать покупателей, предупредили в «Общественной потребительской инициативе».
Бизнес может воспользоваться правом не выдавать бумажные чеки для сокрытия выручки, что нанесет значительный ущерб как бюджету, так и права потребителя, отметил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Российским магазинам могут разрешить не выдавать покупателям кассовые чеки после каждой покупки, чтобы сократить расходы на кассовую ленту. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, соответствующее письмо направлено в Федеральную налоговую службу (ФНС), писали «Известия».
«Ситуация двоякая: с одной стороны, бумажные чеки - это анахронизм, в цифровую эпоху и с учетом электронных касс правильнее и с точки зрения издержек, и с точки зрения экологии не выдавать эти бумажные чеки, которые сразу идут в помойку и никому не нужны. Но отсутствие чеков может создавать проблему для покупателя, когда он хочет отремонтировать или вернуть что-то с браком. Это первый момент. А второй момент связан с поведением бизнеса, потому что наш бизнес в массе своей не очень добросовестный, и посыл о том, что можно не выдавать бумажные чеки, он воспринимает как возможность вообще не проводить операцию через кассу. Мы уже сейчас фиксируем существенный рост процента невыдачи чеков, то есть речь идет о сокрытии выручки. А это значит, что государство лишается поступлений в бюджет, ему будет сложнее выполнять социальные обязательства. К таким инициативам нужно подходить максимально аккуратно, сразу же говоря о том, какая будет альтернатива и как будет осуществляться контроль в этой сфере, иначе мы придем к массовому сокрытию выручки», - предупредил эксперт.
Павлов объяснил, что покупателю следует требовать электронные чеки для защиты своих прав.
«Уже сейчас это задевает транспортные, экспедиторские услуги, общественное питание. В этих сферах, где и раньше были проблемы, процент сокрытия выручки уже вырос в разы. Для потребителя, действительно, ситуация очень усложняется, потому что в тех магазинах, где есть программы лояльности, все покупки фиксируются, но все равно надо скачать приложение, настроить, зарегистрироваться... Потребителю в этом случае надо настаивать на выдаче чеков по смс, по электронной почте. Экономия бизнеса на чеках, с одной стороны, может достигать миллиардов рублей, о которых говорит Минпромторг, но ущерб, который получит государство и граждане от проблем с защитой своих прав, на порядок больше. Это идея хорошая, только если сразу на продавцов и поставщиков услуг накладывается обязательство по выдаче этих чеков в электронном виде вне зависимости от того, попросят [покупатели] или не попросят», - добавил председатель организации по защите прав потребителей.
Ранее директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил о второй волне ухода иностранных компаний из-за затянувшейся спецоперации на Украине. По его словам, на этот раз организации окончательно покинут российский рынок из-за его нерентабельности.
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