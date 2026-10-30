СМИ: Неизвестные разрисовали дом Пугачевой в Московской области

Неизвестные разрисовали дом народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Прибрежные зоны у дома Пугачевой продали на аукционе

Уточняется, что речь идёт о недвижимости певицы в деревне Малые Бережки.

«На заборе особняка... оставили надпись «Офис Моссада в РФ», - говорится в сообщении.

Пугачева вместе с семьёй уехала в Израиль после начала спецоперации ВС РФ на Украине. При этом певица написала в соцсетях, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПодмосковьеДомВандализмАлла Пугачева

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