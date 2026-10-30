СМИ: Неизвестные разрисовали дом Пугачевой в Московской области
30 октября 202616:34
Алексей Филимонов
Неизвестные разрисовали дом народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что речь идёт о недвижимости певицы в деревне Малые Бережки.
«На заборе особняка... оставили надпись «Офис Моссада в РФ», - говорится в сообщении.
Пугачева вместе с семьёй уехала в Израиль после начала спецоперации ВС РФ на Украине. При этом певица написала в соцсетях, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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