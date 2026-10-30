Россиянам назвали наиболее проблемные китайские автомобили с пробегом

Он пояснил, что Chery Tiggo 3, собранных в 2016–2020 годах, слабая антикоррозийная обработка, подвеска из низкокачественных материалов, постоянно выходящая из строя электрика. Также к пробегу в 100 тысяч километров фиксируется «масложор» - повышенный расход масла.

Аналогичные проблемы с кузовом имеются и у Lifan X70 2017–2020 годов выпуска. А «масложор» проявляется уже к 50-70 тысячам км пробега.

Что касается, JAC S7, то у машин 2020–2025 годов, по словам эксперта, ресурс основных агрегатов начинает снижаться уже после 40–50 тысяч км пробега. Наиболее проблемной является роботизированная коробка передач.

«Подвеска также страдает от усталости металла», - заключил Мамышев.

Ранее основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев заявил «Радиоточке НСН», что на фоне сомнений в перспективах новых китайских моделей водители всё чаще делают ставку на подержанные европейские и японские авто.

