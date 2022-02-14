«Популизм и коррупция»: Заслуженный учитель назвал мотивацию противников ЕГЭ

Советская система проверки знаний была слишком нагрузочной, она не подходит для современных реалий, а те, кто хотят отмены ЕГЭ, либо популисты, либо имеют корыстный интерес, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.



Вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой назвал российскую систему образования «навязанной извне». По мнению парламентария, низкое качество образования в России связано с тестовой системой проверки знаний (речь о системе ЕГЭ, которая была «навязана извне») и отсутствием идеологии.

«Ничего не идет к отмене! Я участвовал в этих заседаниях Думы и так далее, и вот что я хочу сказать: всё это либо добросовестные заблуждения, либо чисто популистские высказывания. Господин Толстой или не подумал, или слишком популистски подумал. Никакая система не навязана извне! Поверьте мне, я 50 лет в образовании. ЕГЭ – это медицинский факт, никто его отменять не будет. Он совершенствуется, меняется. Был плохо сделан, сейчас [стал] гораздо лучше. На сегодняшний день, когда нам говорят, что ЕГЭ – это перегрузка учащихся, нужно помнить, что в советское время мы все сдавали восемь экзаменов в школе и четыре в вузе. Это что, не перегрузка? Это позволяет ребятам из провинции поступать, а там очень много талантливых ребят, не меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Все эти разговоры, особенно мгушных преподавателей: «Вот, давайте отменим, а они пусть приезжают сюда». А где они здесь будут жить, кто за это будет платить? Это завуалированная форма коррупции: приезжайте сюда, мы вас научим, и тогда вы поступите», - возмутился заслуженный учитель.

При «традиционных» экзаменах коррупционные риски возникали уже на этапе выпуска из школы, напомнил Ямбург.

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«Там есть недостатки, не все довольны ЕГЭ, но это все-таки независимая форма оценки работы учителя. Не может учитель сам себя оценивать, понимаете! Когда говорят, вот, этого [коррупции] не было – вы знаете, я перекрестился обеими руками, когда его ввели, потому что в старые советские годы – а я помню их в образовании – раздавались звонки из прокуратуры, еще откуда-то, мол, «будете проверять – отнеситесь повнимательнее, вот вы сейчас сочинение по русскому проверяете?». А что это значит – повнимательнее? Сейчас, когда звонят, я говорю: «Извините, ребята, это не ко мне, работают комиссии в независимых пунктах приема, так что извините, отставить». Нельзя управлять образованием, как неумелый шофер: газ, тормоз, вылетели на обочину. Никто ЕГЭ отменять не будет. А вот совершенствовать будем, инструменты проверки будем совершенствовать. Там не только тесты, есть и эссе, дается бонус за сочинение. ЕГЭ – это не единственный способ поступления, есть всероссийские и международные олимпиады, те, кто побеждают, идут вне ЕГЭ. Это все де-ма-го-ги-я социальная!», - заключил Ямбург.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вопрос ввода портфолио как альтернативы ЕГЭ нужно тщательно обсуждать, чтобы на смену одному однобокому решению не пришло другое.

