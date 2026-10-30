«Свалили на КНДР»: Юрист рассказал о последствиях взлома биржи Binance

Юрист-международник Валерий Ванин назвал в беседе с НСН голословным утверждение о причастности КНДР ко взлому биржи Binance.

Невозможно устроить суд над каким-либо государством, рассказал НСН юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин. По его словам, в ситуации с хакерской атакой на криптобиржу Binance хотят просто найти крайнего.

В ночь на пятницу основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке. По его словам, средства пользователей находятся в безопасности, но биржа приостановила все операции по вводу и выводу, а также заморозила активы на $3 млрд. Ущерб от инцидента оценивается в $6,3 млрд. Представители биржи уточняют, что изначально предполагалось, что инцидент связан со взломом ноутбука одного из сотрудников, однако в ходе расследования были выявлены дополнительные точки взлома. В Binance отметили, что продолжают собирать факты.

Между тем, эксперты американской аналитической компания в сфере блокчейна TRM Labs и сингапурской компании в сфере кибербезопасности Pangolin Intelligence уже заявили, что ко взлому биржи, предположительно, причастна Северная Корея. Ванин посоветовал избегать таких обвинений.

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«Это голословное утверждение о причастности КНДР. Никаких доказательств нет и быть не может. Но на кого-то надо свалить, вот они и свалили на КНДР. При этом, даже если какие-то обвинения появятся, я сомневаюсь, что республика признает юрисдикцию какого-либо суда над КНДР. Межгосударственный суд имеет такую специфику, что он юридически возможен, если обе стороны признают юрисдикцию этого суда над ними. Это принцип суверенитета государства. Поэтому в практической плоскости это невозможно», - пояснил Ванин.

Ранее гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявил НСН, что причиной взлома криптовалютной биржи Binance могли послужить человеческий фактор, нарушение протоколов безопасности, неграмотные инструкции и другие обстоятельства.

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ФОТО: ТАСС
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