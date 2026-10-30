Милен Фармер выпустила новый альбом
Французская певица Милен Фармер выпустила новый альбом. Это пластинка «Egregore», которая стала её первой студийной работой за четыре года.
В релиз вошли 13 песен, в том числе первые синглы «C’est à qui le tour» и «Des lols et des quoi», а также посвященная режиссёру Дэвиду Линчу «Confession».
В числе приглашённых звёзд значится легендарный электронщик Моби, который стал соавтором треков «Plus d'écho» и «Recréer un jour».
Отмечается, что тексты всех песен написала сама Фармер, которая вместе с альбомом выпустила 65-минутный фильм «Égrégore: Le Film».
Ранее группа «Бонд с кнопкой» представила публике мини‑альбом, в который вошли концертные версии хитов «Цветы» и «Казачья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали варианты смены профессии в случае сокращения из-за ИИ
- Россиянам объяснили, чем эмоциональный голод отличается от физического
- Милен Фармер выпустила новый альбом
- В Госдуме выступили против взимания с пассажиров сбора на новые самолеты
- Россиянам назвали наиболее проблемные китайские автомобили с пробегом
- «Свалили на КНДР»: Юрист рассказал о последствиях взлома биржи Binance
- Глава СПЧ предложил перенести Соловецкий камень с Лубянки
- Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января
- Песков: Россия не будет поднимать в Абу-Даби тему ударов по российским НПЗ
- Сексолог объяснила, почему партнеры боятся обсуждать интимные темы