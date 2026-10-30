Милен Фармер выпустила новый альбом

Французская певица Милен Фармер выпустила новый альбом. Это пластинка «Egregore», которая стала её первой студийной работой за четыре года.

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В релиз вошли 13 песен, в том числе первые синглы «C’est à qui le tour» и «Des lols et des quoi», а также посвященная режиссёру Дэвиду Линчу «Confession».

В числе приглашённых звёзд значится легендарный электронщик Моби, который стал соавтором треков «Plus d'écho» и «Recréer un jour».

Отмечается, что тексты всех песен написала сама Фармер, которая вместе с альбомом выпустила 65-минутный фильм «Égrégore: Le Film».

Ранее группа «Бонд с кнопкой» представила публике мини‑альбом, в который вошли концертные версии хитов «Цветы» и «Казачья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алекс Магнус
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