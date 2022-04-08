«Бумага – это повод!»: Сергей Миронов призвал поскорее отменить ЕГЭ
ЕГЭ нанес огромный урон российскому образованию и привел к социальному расслоению среди школьников, сказал в эфире НСН лидер СРЗП.
России надо отказаться Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вне зависимости от того, когда решится вопрос с дефицитом бумаги, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.
«Наша партия давно выступает против Болонский системы и Единого госэкзамена. В своё время наша страна взяла их на вооружение и сделала огромную ошибку. Болонский процесс в виде бакалавриата и магистратуры с одной стороны и ЕГЭ в виде тестирования знаний нанесли огромный урон российскому образованию. Считаю, что в нашей стране с этими либеральными ценностями в виде ЕГЭ и Болонской системы пора заканчивать, и чем скорее, тем лучше», - сказал Миронов.
По его словам, дефицит офисной бумаги может стать дополнительным предлогом для отмены ЕГЭ, за которую выступали сами учителя.
«Что касается нехватки офисной бумаги. Мы предлагаем использовать это, как повод для отказа от ЕГЭ. Обращаю ваше внимание, что первыми с таким предложением выступили даже не в нашей партии, не депутаты, а сами учителя. В конце февраля – начале марта в некоторых регионах из-за нехватки бумаги пришлось отменять Всероссийские проверочные работы, а вслед за этим учителя поставили под сомнение возможность и целесообразность проведения ЕГЭ и ОГЭ. Как вы понимаете, такова вот ценность Единого государственного экзамена. Нет бумаги – нет ЕГЭ. Ну и о чём тут можно говорить?» - подчеркнул лидер СЗРП.
Миронов отметил, что ЕГЭ привел к расслоению в обществе, поставив в невыгодное положение детей из небогатых семей.
«Выпускники школ стали выходить без знаний, и благодаря ЕГЭ уже в юном возрасте сталкивались с социальным расслоением в обществе. Хорошо известно, что для подготовки к успешной сдаче этих экзаменов нужны репетиторы, а деньги на них есть далеко не в каждой российской семье. Соответственно и в вуз поступить может не каждый выпускник средней школы», - указал политик, посетовав, что и вузовское образование «сильно просело».
При этом Миронов подтвердил, что ситуация с бумагой в России стала получше, призвав не проводить сейчас «разбор полетов» с руководством Минпромторга.
«Действительно, с офисной бумагой стало получше. Но зайдите в магазин и посмотрите, по каким ценам она продаётся? В разы дороже, чем была до введения западных санкций, и отсюда вывод: у региональных Минобров нет денег на её покупку по высоким ценам. Такие расходы не заложены в бюджет, и это факт. Согласен с некоторыми коллегами, что со временем нужно будет провести "разбор полетов". Предстоит оценить, почему наша страна по многим направлениям оказалась не готова к введению санкций. Вопросов много, но задавать их надо в спокойной обстановке, а не впопыхах. Думаю, что дефицит бумаги - временное явление, а спустя несколько месяцев мы проведём оценку работы Минпромторга в этом направлении», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий говорил НСН в середине марта, что в российских школах начинаются проблемы с бумагой, допустив, что на фоне этой проблемы можно было бы отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР).
1 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что стоимость офисной бумаги возвращается к уровням января - февраля.
По его словам, проблемы были связаны с приостановкой работы Светлогорского целлюлозно-бумажного комбината из-за отказа Финляндии поставлять химикаты для отбеливания бумаги. Однако сейчас, комбинат, занимающий около 40% рынка, нашел поставщиков в Индии, Китае и России.
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