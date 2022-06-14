«Без виски, спроса и этикеток»: Как санкции изменили алкогольный рынок России
Представители отрасли в эфире НСН рассказали, как справляются с сокращением импортной продукции и падением спроса.
Крупные алкогольные производители один за другим объявили об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. На этом фоне алкогольный рынок России начал претерпевать изменения. Цены на продукцию взлетели, а ассортимент сократился из-за почти полного разрыва логистических цепочек.
Как рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН, в скором времени с российского рынка может исчезнуть виски. Однако, по его словам, в будущем Россия все же сможет наладить производство крепких напитков по примеру других стран.
«Мне не кажется, что что-то категорически исчезнет в ближайшее время. В будущем – да, возможно. Наверное, в этом смысле в зоне риска такой напиток как виски. Все производители находятся в недружных нам на сегодняшний момент странах. Я не думаю, что это произойдет быстро и повсеместно. В производстве виски глобально нет какого-то секрета, многие страны осваивали это производство. Если мы рассматриваем туристическое направление, гостиничный бизнес, не секрет, что та же самая Турция предоставляет в формате all inclusive локальную продукцию – виски, джин, коньяк и так далее. Если турки могут это освоить, почему это не можем освоить мы», - сказал Прасов.
При этом у российских виноделов дела обстоят на порядок лучше. Как рассказал аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН, виноделы справляются с ограничениями на фоне санкций и уже активно перестраивают бизнес-процессы.
«Большая часть виноделов и не выходила из-под санкций с 2014 года. Крым в такой ситуации живет, туда запрещено поставлять определенное оборудование, пробки, бочки, теперь это коснулось всей страны. Я пять лет пишу о российских виноделах, это люди настолько битые, привыкли ко всем кризисам – экономическим, политическим, рукотворным. Как один коллега сказал, вино – это смирение. Они развернулись и продолжают, это игра в долгую, нет быстрых решений», - сказал он.
Также Синельников отметил, что большие перемены происходят именно с логистикой вина. При этом часть комплектующих для вина, по его словам, будет производиться в Китае и Латинской Америке.
«Административка не пугала»: Зачем нужно уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС
«Сейчас очень много происходит перемен в логистике алкоголя, раньше это все шло через Прибалтику. В Прибалтику приезжал импортный алкоголь, там клеили акцизы, потом он поставлялся к нам. Теперь это разрешено делать здесь, что давно пора было сделать. Меняется логистика всех комплектующих – в Китае уже прекрасное оборудование делают, трагедии нет, на пробке не будет написано бренда вина, есть проблема с этикеткой, неплохие комплектующие по этому направлению есть в Латинской Америке», - рассказал он.
Кроме того, Синельников подчеркнул, что вслед за сокращением импортной продукции среди россиян снижается и спрос на вино. При этом он отметил, что на российское вино приходится примерно половина спроса.
«По данным на 1 января этого года, если грубо округлить, россияне выпивают порядка миллиарда бутылок вина в год, примерно половина из этого – российское вино, 48% тихого вина и порядка 60% игристого. Сейчас сжимание спроса происходит, аналитики называют цифру – на 26% стало меньше импорта с начала года, примерно также сжимается и спрос», - отметил он.
В свою очередь Вадим Прасов подтвердил НСН тенденцию на снижение спроса на алкоголь. По его словам, не все россияне могут себе позволить крепкие зарубежные напитки.
«Это не только российский тренд – пить стали меньше, уменьшается градус напитка. Это не секрет, что потребительские предпочтения становятся ближе к вину, нежели к крепким спиртным напиткам. Это тенденция последних десяти лет. Плюс определенная доля ЗОЖа в нашей жизни. Есть домохозяйства, которые не могут себе позволить импортные напитки или отечественные, а могут себе позволить только напитки собственного приготовления», - указал Прасов.
На этом фоне Алексей Синельников выразил уверенность, что россияне будут выбирать более дешевые аналоги алкогольной продукции, в частности вина.
«Вино продают очень долго, любое повышение цен на вино очень болезненное для потребителя. Потребитель устроен не так, что вино стоило 800 рублей, а стало – 1200 рублей, и он готов переплатить и купить дороже. Нет, скорее всего, он пойдет и купит вино за 800 рублей, похоже на то, что он пил до этого. Это классическая модель поведения», - отметил аналитик алкорынка.
Ранее пресс-служба Росалкогольрегулирования сообщала, что в России нет и не будет дефицита виски и коньяка. В свою очередь в ФАС отмечали, что на рынке крепких спиртных напитков высокая конкуренция, которую не ослабит даже уход зарубежных компаний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- США надеются, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии займет «недели или месяцы»
- ВОЗ: заболеваемость СOVID снизилась более чем на 90%
- Власти Мурманской области опровергли введение платы за посещение Териберки
- Навального этапировали в ИК-6 строгого режима во Владимирской области
- Минфин США разрешил проводить операции по энергоносителям со Сбербанком и ВТБ
- Пентагон намерен передавать Украине развединформацию для точных ударов из РСЗО
- Фёдор Емельяненко стал президентом Союза ММА России
- Украинские спортсмены намерены бойкотировать соревнования с участием россиян
- Россия планирует нарастить темп работ по восстановлению ДНР и ЛНР
- Жительницу Москвы арестовали по подозрению в госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru