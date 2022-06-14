«Без виски, спроса и этикеток»: Как санкции изменили алкогольный рынок России

Как рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН, в скором времени с российского рынка может исчезнуть виски. Однако, по его словам, в будущем Россия все же сможет наладить производство крепких напитков по примеру других стран.

«Мне не кажется, что что-то категорически исчезнет в ближайшее время. В будущем – да, возможно. Наверное, в этом смысле в зоне риска такой напиток как виски. Все производители находятся в недружных нам на сегодняшний момент странах. Я не думаю, что это произойдет быстро и повсеместно. В производстве виски глобально нет какого-то секрета, многие страны осваивали это производство. Если мы рассматриваем туристическое направление, гостиничный бизнес, не секрет, что та же самая Турция предоставляет в формате all inclusive локальную продукцию – виски, джин, коньяк и так далее. Если турки могут это освоить, почему это не можем освоить мы», - сказал Прасов.