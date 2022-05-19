«Административка не пугала»: Зачем нужно уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС

За перевозку алкоголя и табака из стран ЕАЭС следовало административное наказание, которое не сильно останавливало людей, но введение уголовного наказания за это приведет к удорожанию таких поставок. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Ранее «Известия» сообщили, что, согласно поправкам, внесенным в законодательство Минфином, за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС планируют наказывать по статьям УК РФ. Косарев рассказал, что достаточно большой процент контрабандного табака ввозится из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии; алкоголя - меньше.