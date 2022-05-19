«Административка не пугала»: Зачем нужно уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире НСН предположил, что Минфин хочет ввести уголовную ответственность за перевозку алкоголя и табака из стран ЕАЭС, чтобы спасти бюджет.
За перевозку алкоголя и табака из стран ЕАЭС следовало административное наказание, которое не сильно останавливало людей, но введение уголовного наказания за это приведет к удорожанию таких поставок. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Ранее «Известия» сообщили, что, согласно поправкам, внесенным в законодательство Минфином, за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС планируют наказывать по статьям УК РФ. Косарев рассказал, что достаточно большой процент контрабандного табака ввозится из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии; алкоголя - меньше.
«Но сейчас не существует границ, и административные дела никого не останавливают, а разница в акцизах огромная. И на алкоголь, и на табак страны союза облагают свои продукты гораздо меньшим акцизом. Поэтому это становится очень большим бизнесом как для преступных организаций, так и для частных лиц. Все люди, которые едут с алкоголем и табаком из стран ЕАЭС, прекрасно знают, что нарушают закон, но осознанно идут на это, потому что наказание маленькое. Минфин пытается остановить такую торговлю, тем самым занимаясь бюджетом, который сейчас очень важен», - отметил он.
По его мнению, такая мера может привести к подорожанию контрабандных перевозок.
«Человек, перевозящий алкоголь и табак из стран ЕАЭС, будет знать, что его ждет уголовное наказание, если его поймают. Это, как минимум, приведет к удорожанию перевозок и сделает их менее привлекательными. Раньше за перевозку алкоголя было административное наказание. Я думаю, что, скорее всего, правила изменяются в соответствии с ситуацией и объемом нелегального оборота», - заключил Косарев.
Ранее депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что снятие запрета на продажу алкоголя на стадионах негативно скажется на россиянах и может привести к буйствам болельщиков.
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