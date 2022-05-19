«Тройное уничтожение»: Хамзаев призвал уничтожать паленый алкоголь вместе с фурами
Депутат Султан Хамзаев в эфире НСН призвал «не чесать репу», а «карать» распространителей контрафактной продукции.
С контрафактными алкоголем и табаком надо бороться радикально, иначе пострадают и здоровье наших граждан, и экономика. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Ранее стало известно, что Минфин внес изменения в законодательство, согласно которым за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС планируют наказывать по статьям УК РФ. Хамзаев подтвердил, что существует проблема по перевозке такой контрабандной продукции из Казахстана и Белоруссии.
«В свое время мы жестко испытывали проблему на Дальнем Востоке и в Сибири, когда провозился паленый алкоголь из Казахстана в формате так называемых пищевых добавок. Тогда спаивали наших граждан, и они гибли. Я поддерживаю предложение Минфина. С контрафактом надо бороться. Его надо пресекать по всей жесткости закона, а, если он не жесткий, его надо делать еще более суровым и наказывать нарушителей. В целом это тройное уничтожение: здоровья, экономики и налогооблагаемой базы», - отметил он.
Депутат также перечислил другие методы борьбы с контрафактом, в том числе уничтожение и нелегальной продукции, и большегрузов, в которых она перевозится.
«Во-первых, это быстрое уничтожение контрафактной продукции, а не ее хранение. У нас как было: выявят контрафакт и еще два года держат на складе и платят за это деньги. Зачем? Это глупость. Второе – понятно, что с той стороны преступный синдикат тоже не сидит на месте. Как только государство предпринимает какие-то шаги, они ищут определенные лазейки. По выявлению таких лазеек необходимо не «репу чесать», а действовать моментально, молниеносно и карательно. Или уничтожать контрафактный алкоголь вместе с большегрузом. Поверьте, уничтожим 10-15 таких, и никто возить не захочет», - заключил Хамзаев.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что раньше за перевозку алкоголя и табака из стран ЕАЭС следовало административное наказание, которое не сильно останавливало людей, но введение уголовного наказания за это приведет к удорожанию таких поставок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Песков заявил, что Европе нужен газопровод «Северный поток - 2»
- Песков: На президиуме госсовета обсудят индексацию социальных выплат в России
- В МИД РФ подтвердили готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом
- Песков не согласился с Клишасом по вопросу импортозамещения
- СМИ: Новый «Москвич» создадут «Камаз» и китайский JAC
- Лукашенко призвал «не баламутить народ» разговорами об объединении с Россией
- Песков заявил, что в России не будут возрождать пионерию
- Суд в Москве заочно арестовал соратников Навального*
- Роспотребнадзор: В России создана тест-система для выявления оспы обезьян
- Эксперт рассказал о безопасных для россиян туристических направлениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru