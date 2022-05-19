«Тройное уничтожение»: Хамзаев призвал уничтожать паленый алкоголь вместе с фурами

С контрафактными алкоголем и табаком надо бороться радикально, иначе пострадают и здоровье наших граждан, и экономика. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ранее стало известно, что Минфин внес изменения в законодательство, согласно которым за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС планируют наказывать по статьям УК РФ. Хамзаев подтвердил, что существует проблема по перевозке такой контрабандной продукции из Казахстана и Белоруссии.