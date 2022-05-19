«Тройное уничтожение»: Хамзаев призвал уничтожать паленый алкоголь вместе с фурами

Депутат Султан Хамзаев в эфире НСН призвал «не чесать репу», а «карать» распространителей контрафактной продукции.


С контрафактными алкоголем и табаком надо бороться радикально, иначе пострадают и здоровье наших граждан, и экономика. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ранее стало известно, что Минфин внес изменения в законодательство, согласно которым за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС планируют наказывать по статьям УК РФ. Хамзаев подтвердил, что существует проблема по перевозке такой контрабандной продукции из Казахстана и Белоруссии.

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«В свое время мы жестко испытывали проблему на Дальнем Востоке и в Сибири, когда провозился паленый алкоголь из Казахстана в формате так называемых пищевых добавок. Тогда спаивали наших граждан, и они гибли. Я поддерживаю предложение Минфина. С контрафактом надо бороться. Его надо пресекать по всей жесткости закона, а, если он не жесткий, его надо делать еще более суровым и наказывать нарушителей. В целом это тройное уничтожение: здоровья, экономики и налогооблагаемой базы», - отметил он.

Депутат также перечислил другие методы борьбы с контрафактом, в том числе уничтожение и нелегальной продукции, и большегрузов, в которых она перевозится.

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«Во-первых, это быстрое уничтожение контрафактной продукции, а не ее хранение. У нас как было: выявят контрафакт и еще два года держат на складе и платят за это деньги. Зачем? Это глупость. Второе – понятно, что с той стороны преступный синдикат тоже не сидит на месте. Как только государство предпринимает какие-то шаги, они ищут определенные лазейки. По выявлению таких лазеек необходимо не «репу чесать», а действовать моментально, молниеносно и карательно. Или уничтожать контрафактный алкоголь вместе с большегрузом. Поверьте, уничтожим 10-15 таких, и никто возить не захочет», - заключил Хамзаев.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что раньше за перевозку алкоголя и табака из стран ЕАЭС следовало административное наказание, которое не сильно останавливало людей, но введение уголовного наказания за это приведет к удорожанию таких поставок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕАЭСГосдумаКонтрафактТабакАлкоголь
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