Мединский обвинил финские войска в обстрелах Ленинграда в 1941 году
Финские войска обстреливали Ленинград осенью 1941 года и гордились жертвами среди мирного населения, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что распространено мнение, будто финны не обстреливали город, однако это не соответствует действительности, отмечает «Свободная пресса».
В подтверждение Мединский привел публикацию финской газеты Uusi Suomi, где отмечалось: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».
По его словам, в современной трактовке в Финляндии такие действия называют не «пламенными приветами», а «опытом взаимодействия», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мединский обвинил финские войска в обстрелах Ленинграда в 1941 году
- Вирус GodRAT атакует трейдинговые компании на Ближнем Востоке и в Азии
- Певица Miravi объяснила поворот к традиционным ценностям
- В Воронеже создадут сеть бесплатного Wi-Fi на случай перебоев связи
- Глава Евросовета пообещал продолжить давление на Россию
- Цена техосмотра может вырасти на 50% с 2026 года
- США выжидают: Экс-премьер ДНР о шансах Залужного на пост президента Украины
- Жюри «Интервидения-2025» объявят до 12 сентября
- Посольство Белоруссии выясняет данные о рабах на ферме в Воронежской области
- В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru