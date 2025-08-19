Мединский обвинил финские войска в обстрелах Ленинграда в 1941 году

Финские войска обстреливали Ленинград осенью 1941 года и гордились жертвами среди мирного населения, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что распространено мнение, будто финны не обстреливали город, однако это не соответствует действительности, отмечает «Свободная пресса».

В подтверждение Мединский привел публикацию финской газеты Uusi Suomi, где отмечалось: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».

По его словам, в современной трактовке в Финляндии такие действия называют не «пламенными приветами», а «опытом взаимодействия», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
