СМИ: Трамп не смог остановить Зеленского во время беседы в Белом доме
Обстановка во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского накалилась, когда последний заговорил о приоритетах своей страны в урегулировании конфликта, сообщает Guardian.
По данным издания, наиболее напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Киева по прекращению конфликта. В этот момент Трамп попытался его перебить, но украинский лидер продолжал говорить.
Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь. Отмечается, что глава Белого дома не намеревался подробно обсуждать позицию Украины.
Ранее британский премьер посоветовал Зеленскому надеть пиджак перед встречей с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
