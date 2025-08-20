СМИ: Трамп не смог остановить Зеленского во время беседы в Белом доме

Обстановка во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского накалилась, когда последний заговорил о приоритетах своей страны в урегулировании конфликта, сообщает Guardian.

Трамп заявил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского

По данным издания, наиболее напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Киева по прекращению конфликта. В этот момент Трамп попытался его перебить, но украинский лидер продолжал говорить.

Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь. Отмечается, что глава Белого дома не намеревался подробно обсуждать позицию Украины.

Ранее британский премьер посоветовал Зеленскому надеть пиджак перед встречей с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

