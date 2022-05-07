СМИ: Минпромторг объяснил, почему в списке параллельного импорта нет табака и алкоголя

«Коды ТН ВЭД с 1 по 24 отнесены к ведению Минсельхоза России, который высказал позицию о том, что не следует разрешать параллельный импорт пищевой и алкогольной продукции. Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», - заявили в Минпромторге.

Накануне, 6 мая, Министерство промышленности и торговли РФ утвердило окончательный перечень товаров, включающий в себя 96 пунктов, для реализации параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

