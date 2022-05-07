СМИ: Минпромторг объяснил, почему в списке параллельного импорта нет табака и алкоголя

Минсельхоз опасается появления контрафактных продукты питания, алкоголя и табака, поэтому Минпромторг РФ не включает их в перечень товаров для параллельного импорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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«Коды ТН ВЭД с 1 по 24 отнесены к ведению Минсельхоза России, который высказал позицию о том, что не следует разрешать параллельный импорт пищевой и алкогольной продукции. Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», - заявили в Минпромторге.

Накануне, 6 мая, Министерство промышленности и торговли РФ утвердило окончательный перечень товаров, включающий в себя 96 пунктов, для реализации параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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ТЕГИ:ИмпортМинсельхозМинпромторгПродуктыТабакАлкоголь
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