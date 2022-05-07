СМИ: Минпромторг объяснил, почему в списке параллельного импорта нет табака и алкоголя
Минсельхоз опасается появления контрафактных продукты питания, алкоголя и табака, поэтому Минпромторг РФ не включает их в перечень товаров для параллельного импорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Коды ТН ВЭД с 1 по 24 отнесены к ведению Минсельхоза России, который высказал позицию о том, что не следует разрешать параллельный импорт пищевой и алкогольной продукции. Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», - заявили в Минпромторге.
Накануне, 6 мая, Министерство промышленности и торговли РФ утвердило окончательный перечень товаров, включающий в себя 96 пунктов, для реализации параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 500 / сут.
Умерли
377 тыс.+132 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 649 / сут.
- Старовойт успокоил курян по поводу услышанных выстрелов
- СМИ: Минпромторг объяснил, почему в списке параллельного импорта нет табака и алкоголя
- Из комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских националистов с белым флагом
- В Берлине предотвратили попытку теракта в отношении российских журналистов
- Прокуратура не подтвердила информацию о двоих детях, сгоревших в пожарах в Красноярском крае
- Прием, прием! Жители ЛНР и ДНР смогут звонить родным в России через отечественный код мобильной связи
- ДНР: Еще 50 мирных граждан эвакуированы с «Азовстали» в Мариуполе
- Из-за пожаров погибли пять жителей Красноярского края
- Около 100 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах Евросоюза
- Минобороны: Военная техника из США и Европы уничтожена в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru