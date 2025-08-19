СМИ: На встрече Трампа и Зеленского возникла напряженность

Обстановка на переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обострилась в момент, когда украинский лидер начал подробно излагать приоритеты Киева в урегулировании конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, Трамп попытался перебить собеседника, однако Зеленский продолжал говорить. В какой-то момент он резко закончил свое выступление, словно осознав реакцию американского президента, отмечает «Свободная пресса».

Швейцария готова принять возможную встречу Путина и Зеленского

Автор статьи отмечает, что Трамп не намеревался подробно обсуждать украинскую позицию по прекращению конфликта.

Накануне Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. После двусторонней встречи к ним присоединились лидеры европейских стран, которые вместе с США обсуждали гарантии безопасности для Украины, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
