СМИ: На встрече Трампа и Зеленского возникла напряженность

Обстановка на переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обострилась в момент, когда украинский лидер начал подробно излагать приоритеты Киева в урегулировании конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, Трамп попытался перебить собеседника, однако Зеленский продолжал говорить. В какой-то момент он резко закончил свое выступление, словно осознав реакцию американского президента, отмечает «Свободная пресса».