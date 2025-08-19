СМИ: На встрече Трампа и Зеленского возникла напряженность
Обстановка на переговорах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обострилась в момент, когда украинский лидер начал подробно излагать приоритеты Киева в урегулировании конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.
По данным издания, Трамп попытался перебить собеседника, однако Зеленский продолжал говорить. В какой-то момент он резко закончил свое выступление, словно осознав реакцию американского президента, отмечает «Свободная пресса».
Автор статьи отмечает, что Трамп не намеревался подробно обсуждать украинскую позицию по прекращению конфликта.
Накануне Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. После двусторонней встречи к ним присоединились лидеры европейских стран, которые вместе с США обсуждали гарантии безопасности для Украины, передает «Радиоточка НСН».
