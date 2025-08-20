Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
Минск может организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по просьбе Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря лидера Белоруссии Натальи Эйсмонт.
По ее словам, несмотря на то, что страна не напрашивается на роль посредника, «но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы». Она указала, что все может пройти на высшем уровне.
Пресс-секретарь отметила, что глава государства Александр Лукашенко не обсуждал эту тему с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора.
Для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского лучше всего подойдут те страны, которые не поддерживали Киев и не передавали ему оружие. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
- СМИ: На встрече Трампа и Зеленского возникла напряженность
- Мединский обвинил финские войска в обстрелах Ленинграда в 1941 году
- Вирус GodRAT атакует трейдинговые компании на Ближнем Востоке и в Азии
- Певица Miravi объяснила поворот к традиционным ценностям
- В Воронеже создадут сеть бесплатного Wi-Fi на случай перебоев связи
- Глава Евросовета пообещал продолжить давление на Россию
- Цена техосмотра может вырасти на 50% с 2026 года
- США выжидают: Экс-премьер ДНР о шансах Залужного на пост президента Украины
- Жюри «Интервидения-2025» объявят до 12 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru