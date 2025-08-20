Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского

По ее словам, несмотря на то, что страна не напрашивается на роль посредника, «но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы». Она указала, что все может пройти на высшем уровне.

Пресс-секретарь отметила, что глава государства Александр Лукашенко не обсуждал эту тему с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора.

Для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского лучше всего подойдут те страны, которые не поддерживали Киев и не передавали ему оружие. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

