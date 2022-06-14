Бизнес-омбудсмен Москвы: Виски может исчезнуть с российского рынка

В перспективе в России можно будет наладить производство виски, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

«Мне не кажется, что что-то категорически исчезнет в ближайшее время. В будущем – да, возможно. Наверное, в этом смысле в зоне риска такой напиток как виски. Все производители находятся в недружных нам на сегодняшний момент странах. Я не думаю, что это произойдет быстро и повсеместно. В производстве виски глобально нет какого-то секрета, многие страны осваивали это производство. Если мы рассматриваем туристическое направление, гостиничный бизнес, не секрет, что та же самая Турция предоставляет в формате all inclusive локальную продукцию – виски, джин, коньяк и так далее. Если турки могут это освоить, почему это не можем освоить мы», - отметил он.

Российские виноделы справляются с ограничениями на фоне санкций и активно перестраивают бизнес-процессы, заявил ранее аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН.

