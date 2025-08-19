Певица Miravi объяснила поворот к традиционным ценностям
Певица Miravi (настоящее имя — Владимира Шпигарь) рассказала о том, почему в ее творчестве появился акцент на традиционных ценностях. В интервью «Газете.Ru» она отметила, что для нее основой являются православная вера, семья и любовь к Родине.
Артистка подчеркнула, что эти ценности передавались в ее семье из поколения в поколение, несмотря на запреты прошлого.
По ее словам, именно мать привила ей любовь к духовности, старинным песням и казачьему наследию.
Miravi призналась, что в юности пробовала разные музыкальные направления — от рэпа до клубных треков. Однако позже поняла, что это не отражает ее внутреннего мира и не является подлинным творчеством, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вирус GodRAT атакует трейдинговые компании на Ближнем Востоке и в Азии
- Певица Miravi объяснила поворот к традиционным ценностям
- В Воронеже создадут сеть бесплатного Wi-Fi на случай перебоев связи
- Глава Евросовета пообещал продолжить давление на Россию
- Цена техосмотра может вырасти на 50% с 2026 года
- США выжидают: Экс-премьер ДНР о шансах Залужного на пост президента Украины
- Жюри «Интервидения-2025» объявят до 12 сентября
- Посольство Белоруссии выясняет данные о рабах на ферме в Воронежской области
- В «Интервидении-2025» примут участие 19 стран со всех континентов
- Звезда «Такси» Сами Насери снялся в рекламе магазина в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru