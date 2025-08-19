Певица Miravi объяснила поворот к традиционным ценностям

Певица Miravi (настоящее имя — Владимира Шпигарь) рассказала о том, почему в ее творчестве появился акцент на традиционных ценностях. В интервью «Газете.Ru» она отметила, что для нее основой являются православная вера, семья и любовь к Родине.

Артистка подчеркнула, что эти ценности передавались в ее семье из поколения в поколение, несмотря на запреты прошлого.