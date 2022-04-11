Ladoga вновь снизит цены на импортный алкоголь на 10%

Один из крупнейших российских алкогольных дистрибьюторов Ladoga повторно снизит цены на импортную продукцию на 10%. Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что причиной этому стало укрепление курса рубля по отношению к резервным валютам.

Ранее организация уже объявляла о снижении цен. 31 марта дистрибьюторы Luding Group и Simple заявили о планах в среднем сократить стоимость алкоголя до 15%.

В Ladoga объяснили, что измененные цены также учитывают корректировку таких параметров, которые влияют на себестоимость продукции. Это стоимость и условия работы по логистике, закупочные цены и условия работы с поставщиками, а также оборачиваемость продукции с учетом увеличенных сроков доставки.