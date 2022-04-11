Ladoga вновь снизит цены на импортный алкоголь на 10%

Один из крупнейших российских алкогольных дистрибьюторов Ladoga повторно снизит цены на импортную продукцию на 10%. Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что причиной этому стало укрепление курса рубля по отношению к резервным валютам.

Ранее организация уже объявляла о снижении цен. 31 марта дистрибьюторы Luding Group и Simple заявили о планах в среднем сократить стоимость алкоголя до 15%.

В Ladoga объяснили, что измененные цены также учитывают корректировку таких параметров, которые влияют на себестоимость продукции. Это стоимость и условия работы по логистике, закупочные цены и условия работы с поставщиками, а также оборачиваемость продукции с учетом увеличенных сроков доставки.

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К тому же представители компании пересмотрели подход к формированию добавленной стоимости, в результате чего произошло значительное сокращение цен относительно пиковых значений марта.

В организации считают, что даже в краткосрочном периоде улучшение или сохранение нынешних условий экономического климата позволят пересматривать ценовую политику в дальнейшем.

Ранее директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков рассказал, что импорт алкоголя в Россию в годовом выражении может сократиться примерно на 40%.

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