Ladoga вновь снизит цены на импортный алкоголь на 10%
Один из крупнейших российских алкогольных дистрибьюторов Ladoga повторно снизит цены на импортную продукцию на 10%. Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что причиной этому стало укрепление курса рубля по отношению к резервным валютам.
Ранее организация уже объявляла о снижении цен. 31 марта дистрибьюторы Luding Group и Simple заявили о планах в среднем сократить стоимость алкоголя до 15%.
В Ladoga объяснили, что измененные цены также учитывают корректировку таких параметров, которые влияют на себестоимость продукции. Это стоимость и условия работы по логистике, закупочные цены и условия работы с поставщиками, а также оборачиваемость продукции с учетом увеличенных сроков доставки.
К тому же представители компании пересмотрели подход к формированию добавленной стоимости, в результате чего произошло значительное сокращение цен относительно пиковых значений марта.
В организации считают, что даже в краткосрочном периоде улучшение или сохранение нынешних условий экономического климата позволят пересматривать ценовую политику в дальнейшем.
Ранее директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков рассказал, что импорт алкоголя в Россию в годовом выражении может сократиться примерно на 40%.
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