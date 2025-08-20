СМИ: Десять стран Европы согласились отправить войска на Украину

Согласие на отправку войск на территорию Украины дали 10 европейских стран, сообщает Bloomberg.

СМИ: США допускают отправку военных на Украину в рамках гарантий безопасности

По данным агентства, встреча европейских политиков 19 августа была посвящена плану отправки британских и французских войск в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.

Встреча прошла в виртуальном формате и преследовала цель осудить состоявшиеся переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер заявил, что страны Европы намерены разместить свои воинские контингенты на Украине после урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
