СМИ: Десять стран Европы согласились отправить войска на Украину
Согласие на отправку войск на территорию Украины дали 10 европейских стран, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, встреча европейских политиков 19 августа была посвящена плану отправки британских и французских войск в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала.
Встреча прошла в виртуальном формате и преследовала цель осудить состоявшиеся переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее американский лидер заявил, что страны Европы намерены разместить свои воинские контингенты на Украине после урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
