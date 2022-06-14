Аналитик: Россияне в случае подорожания вина будут покупать дешевые аналоги
Алексей Синельников объяснил «классическую» модель поведения отечественного потребителя.
Любое повышение цены на вино болезненно для потребителя, россияне будут выбирать более дешевые аналоги, заявил аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН
«Вино продают очень долго, любое повышение цен на вино очень болезненное для потребителя. Потребитель устроен не так, что вино стоило 800 рублей, а стало – 1200 рублей, и он готов переплатить и купить дороже. Нет, скорее всего, он пойдет и купит вино за 800 рублей, похоже на то, что он пил до этого. Это классическая модель поведения», - отметил он.
В перспективе в России можно будет наладить производство виски, заявил ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.
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