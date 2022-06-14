Аналитик: Россияне в случае подорожания вина будут покупать дешевые аналоги

Любое повышение цены на вино болезненно для потребителя, россияне будут выбирать более дешевые аналоги, заявил аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН

«Вино продают очень долго, любое повышение цен на вино очень болезненное для потребителя. Потребитель устроен не так, что вино стоило 800 рублей, а стало – 1200 рублей, и он готов переплатить и купить дороже. Нет, скорее всего, он пойдет и купит вино за 800 рублей, похоже на то, что он пил до этого. Это классическая модель поведения», - отметил он.

В перспективе в России можно будет наладить производство виски, заявил ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

