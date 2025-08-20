Мединский: Слово Ukraine поместилось только в западной части карты в Белом доме

Слово Ukraine поместилось только на западной части украинской карты, которую выставили в Белом доме перед президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сообщил в Telegram помощник российского лидера Владимир Мединский.

СМИ: Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

Он показал снимок, на котором главы двух стран стоят возле карты. Политик указал, что на фотографии видны портреты лидеров США Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. Мединский отметил, что их объединяет роль России в судьбе США.

Карта могла быть представлена американским лидером с целью подтолкнуть Зеленского к территориальному компромиссу в обмен на мирное соглашение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Владимир МединскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСШАБелый Дом

