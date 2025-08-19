Вирус GodRAT атакует трейдинговые компании на Ближнем Востоке и в Азии

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили вредоносную программу GodRAT, нацеленную на трейдинговые и брокерские компании в ОАЭ, Гонконге, Иордании и Ливане. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, вирус распространяется через .scr-файлы, замаскированные под финансовые документы, и собирает с зараженных устройств системные данные.

После проникновения троянец передает хакерам информацию об операционной системе, учетной записи пользователя, антивирусном ПО и других параметрах. Эксперты отмечают, что GodRAT может быть дополнен плагинами: в ряде случаев он функционировал как стилер, крадущий пароли из браузеров Chrome и Microsoft Edge.