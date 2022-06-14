Аналитик: Россияне выпивают миллиард бутылок вина за год
Алексей Синельников отметил, что на российское вино приходится примерно половина спроса.
Россияне в год выпивают примерно миллиард бутылок вина, сейчас спрос начинает падать, заявил аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН.
«По данным на 1 января этого года, если грубо округлить, россияне выпивают порядка миллиарда бутылок вина в год, примерно половина из этого – российское вино, 48% тихого вина и порядка 60% игристого. Сейчас сжимание спроса происходит, аналитики называют цифру – на 26% стало меньше импорта с начала года, примерно также сжимается и спрос», - отметил он.
Ранее сообщалось, что рестораторы ищут альтернативы крепкому зарубежному алкоголю: крупнейшие производители спиртных напитков, в том числе Diageo, Pernod Ricard и Brown-Forman, приостановили поставки в Россию. В некоторых регионах уже испытывают нехватку импортного алкоголя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- «Газпром» заявил о снижении прокачки по «Северному потоку»
- Макаревич сравнил встречу с фанатами в Израиле с адом
- Wildberries начал продавать товары бренда Zara
- Путин обсудит в Санкт-Петербурге вопросы развития автопрома
- Песков: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
- Песков не заметил эмиграции из России миллионеров
- Умер кавээнщик и актер из «Даешь молодежь!» Халил Мусаев
- Зеленский заявил, что время играет на Россию, а не на Украину
- Во Франции назвали условие для вступления Украины в ЕC
- Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru