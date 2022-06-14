Аналитик: Россияне выпивают миллиард бутылок вина за год

Россияне в год выпивают примерно миллиард бутылок вина, сейчас спрос начинает падать, заявил аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН.

«По данным на 1 января этого года, если грубо округлить, россияне выпивают порядка миллиарда бутылок вина в год, примерно половина из этого – российское вино, 48% тихого вина и порядка 60% игристого. Сейчас сжимание спроса происходит, аналитики называют цифру – на 26% стало меньше импорта с начала года, примерно также сжимается и спрос», - отметил он.

Ранее сообщалось, что рестораторы ищут альтернативы крепкому зарубежному алкоголю: крупнейшие производители спиртных напитков, в том числе Diageo, Pernod Ricard и Brown-Forman, приостановили поставки в Россию. В некоторых регионах уже испытывают нехватку импортного алкоголя.

