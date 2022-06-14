Бизнес-омбудсмен Москвы: Россияне чаще покупают алкоголь с низким градусом

В России фиксируется тренд на снижение потребления крепких спиртных напитков, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

«Это не только российский тренд – пить стали меньше, уменьшается градус напитка. Это не секрет, что потребительские предпочтения становятся ближе к вину, нежели к крепким спиртным напиткам. Это тенденция последних десяти лет. Плюс определенная доля ЗОЖа в нашей жизни. Есть домохозяйства, которые не могут себе позволить импортные напитки или отечественные, а могут себе позволить только напитки собственного приготовления», - рассказал он.

Россияне в год выпивают примерно миллиард бутылок вина, сейчас спрос начинает падать, заявил аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН.

