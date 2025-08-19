В Воронеже создадут сеть бесплатного Wi-Fi на случай перебоев связи
Власти Воронежской области планируют развернуть сеть бесплатного городского Wi-Fi, которая будет работать даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, точки доступа появятся в общественных местах: на остановках транспорта, в Центральном парке, парке «Орленок», на Петровской набережной, а также рядом с крупными социальными объектами.
Гусев отметил, что инициатива связана с угрозой перебоев связи из-за атак украинских беспилотников, но при этом является частью более широкого проекта цифрового развития региона.
Проект связан с федеральной программой Минцифры по созданию «белого списка» сервисов. Власти обещают, что даже при ограничениях граждане смогут пользоваться базовыми услугами, включая вызов такси, маркетплейсы и доставку продуктов, передает «Радиоточка НСН».
