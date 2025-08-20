Венгрия: Остановившаяся из-за атаки ВСУ «Дружба» возобновила прокачку нефти

Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлены, сообщил в соцсетях министр иностранных дел Петр Сийярто.

Говорить на языке силы: Как в Венгрии отреагировали на выходку Украины

Ранее она остановилась из-за атаки Вооруженных сил Украины. Глава МИД Венгрии заявил, что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения. Он отметил, что нефтепровод имеет критически важное значение для энергоснабжения Венгрии.

Сийярто назвал случившееся возмутительным и недопустимым ударом по энергетической безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУНефтепроводВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры