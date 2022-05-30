«Проблем с алкоголем в России нет»: Куда ценителей водки приведет «Северная тропа»

Российский рынок не испытывает никаких проблем с крепким алкоголем, а уход некоторых брендов никак не скажется на общей картине, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Ранее компания Luding Group запустила производство водки и настоек под брендом «Северная тропа» в подмосковной Коломне в условиях ряда известных марок. Luding Group предполагает выпускать водку и настойки в ценовой категории до 500 рублей за поллитровую бутылку. Косарев считает, это маркетинговый ход, и ничего более.

«Есть отдельные бренды, которые решили уйти с рынка, но они конкурентные. То есть, условно говоря, если один коньяк уходит, то другой остаётся, одни виски уходят, вторые – остаются. В отдельных категориях нет сложностей. Даже цены уже начали снижаться. До этого они повышались за счёт изменения курса валют и в связи со сложностями в логистике. Логистика по-прежнему остаётся сложной, а курс значительно улучшился, поэтому, все цены стали ниже по сравнению с серединой апреля», - отметил он.