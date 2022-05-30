«Проблем с алкоголем в России нет»: Куда ценителей водки приведет «Северная тропа»

Компания Luding Group хайпит на санкционном давлении на Россию и запускает новый бренд водки, хотя в этом нет необходимости, считают опрошенные НСН эксперты.

Российский рынок не испытывает никаких проблем с крепким алкоголем, а уход некоторых брендов никак не скажется на общей картине, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Ранее компания Luding Group запустила производство водки и настоек под брендом «Северная тропа» в подмосковной Коломне в условиях ряда известных марок. Luding Group предполагает выпускать водку и настойки в ценовой категории до 500 рублей за поллитровую бутылку. Косарев считает, это маркетинговый ход, и ничего более.

«Есть отдельные бренды, которые решили уйти с рынка, но они конкурентные. То есть, условно говоря, если один коньяк уходит, то другой остаётся, одни виски уходят, вторые – остаются. В отдельных категориях нет сложностей. Даже цены уже начали снижаться. До этого они повышались за счёт изменения курса валют и в связи со сложностями в логистике. Логистика по-прежнему остаётся сложной, а курс значительно улучшился, поэтому, все цены стали ниже по сравнению с серединой апреля», - отметил он.

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В то же время, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что падение курса валют – временная ситуация, и доллар всё равно будет расти, поэтому импортный алкоголь будет неизбежно дорожать.

«На месте импортёров я бы рассчитывал на курс в районе 100 рублей за доллар. Поэтому импортная продукция подорожает минимум в 1,5 раза, даже, если появятся новые логистические схемы. Отечественный алкоголь прибавляет в цене ежегодно, в среднем, по 5%, однако на этот раз рост может составить до 10% к 2021 году», - объяснил он.

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Маркетинговый ход компании Luding Group Дробиз объяснил попыткой компенсировать потери от нехватки винодельческой продукции в связи с санкциями.

«Все крупные и средние импортёры завозили её из Франции, Италии, Испании, других европейских стран. Теперь, конечно, они все измельчают, поскольку, неизвестно, что будет дальше. На рынке продукция заканчивается. Алкоголь не попал в параллельный импорт (ввоз продукции с товарным знаком без разрешения правообладателя). Значит, эти торговые марки не будут поступать в Россию, если их производители подчиняться своим правительствам. Поэтому, импортёры, особенно крупные, постараются в таких условиях войти в сектор производства», - пояснил эксперт.

Luding Group планирует летом начать розлив джина в Коломне, затем будет запущено производство других напитков.

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ФОТО: Евгений Епанчинцев//РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЦеныАлкоголь
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