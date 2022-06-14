Аналитик алкорынка: Большая часть виноделов из России под санкциями с 2014 года

Российские виноделы справляются с ограничениями на фоне санкций и активно перестраивают бизнес-процессы, заявил аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН.

«Большая часть виноделов и не выходила из-под санкций с 2014 года. Крым в такой ситуации живет, туда запрещено поставлять определенное оборудование, пробки, бочки, теперь это коснулось всей страны. Я пять лет пишу о российских виноделах, это люди настолько битые, привыкли ко всем кризисам – экономическим, политическим, рукотворным. Как один коллега сказал, вино – это смирение. Они развернулись и продолжают, это игра в долгую, нет быстрых решений. Сейчас очень много происходит перемен в логистике алкоголя, раньше это все шло через Прибалтику. В Прибалтику приезжал импортный алкоголь, там клеили акцизы, потом он поставлялся к нам. Теперь это разрешено делать здесь, что давно пора было сделать. Меняется логистика всех комплектующих – в Китае уже прекрасное оборудование делают, трагедии нет, на пробке не будет написано бренда вина, есть проблема с этикеткой, неплохие комплектующие по этому направлению есть в Латинской Америке», - рассказал он.

В России фиксируется тренд на снижение потребления крепких спиртных напитков, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

