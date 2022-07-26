Без турбины нет и газа: ЕС охватила паника из-за сокращения транзита по «Северному потоку»

Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся 26 июля в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа.

«Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», — говорится в статье.

Так, в середине июня «Газпром» сократил прокачку по газопроводу «Северный поток» примерно до 40% мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции «Портовая». В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.

После планового техобслуживания 21 июля магистраль возобновила свою работу. По информации Nord Stream AG, с 07:00 до 08:00 мск физический поток составил почти 1,9 млн. куб. м — около 30% от номинальной мощности.