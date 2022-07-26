Без турбины нет и газа: ЕС охватила паника из-за сокращения транзита по «Северному потоку»
Из-за сокращения транзита газа ЕС готовится к его полной остановке, на этом фоне между странами союза уже происходят разногласия.
Обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол сообщил, что в Европе началась паника после новости о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки.
Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся 26 июля в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа.
«Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», — говорится в статье.
Так, в середине июня «Газпром» сократил прокачку по газопроводу «Северный поток» примерно до 40% мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции «Портовая». В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.
После планового техобслуживания 21 июля магистраль возобновила свою работу. По информации Nord Stream AG, с 07:00 до 08:00 мск физический поток составил почти 1,9 млн. куб. м — около 30% от номинальной мощности.
Однако 25 июля «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая», вследствие чего поставки по «Северному потоку» с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности. После этого газовые котировки резко усилили темпы роста, достигнув 1880 долларов.
На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 июля заявила, что Европе в условиях снижения поставок газа из России следует быть готовой к их полному прекращению. Она напомнила, что Россия частично поставляет топливо или не поставляет его вообще в 12 стран ЕС.
Как заявлял президент России Владимир Путин, одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу является запуск «Северного потока – 2». Однако, отмечал президент, половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
«Если мы даже завтра запустим "Северный поток - 2", это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть [от потенциального годового объема – прим. НСН]», - говорил он.
При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН отмечал, что Европа не может запустить «Северный поток – 2», потому что газопровод является основой санкционной политики.
«Я думаю, что его не запустят. "Северный поток 2" в текущей политической реальности для европейцев – это часть санкций, серьезная часть санкций, они с этого, по сути, начали. Если они реанимируют проект, вся санкционная политика распадется. Это эквивалентно снятию первых пакетов санкций. Они лучше замерзнут», - указывал Пикин.
А член Совета Федерации Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что без российского газа абсолютно вся промышленность в ЕС «встанет».
«Я бы не концентрировал внимание на теме "замерзнут - не замерзнут", а вообще, выживут или не выживут. Спать можно в спальных мешках, а греться у костра. Есть гораздо более серьезная проблема – без газа остановится вся промышленность, что означает смерть экономики Евросоюза. Это страшно. Не обладая большим количеством энергоресурсов, они их покупают за счет продажи своей продукции, а если не будет что продавать, то, как покупать то, что им требуется? Дело даже не в российском газе, топливо можно купить где угодно, но почем и сколько? Получается, что прийти газу неоткуда», - говорил сенатор.
Так, испанское издание El País сообщало, что на фоне обостряющегося энергетического кризиса Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже видны. По данным издания, предложение сократить потребление газа в Евросоюзе на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами.
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