Актриса Фрейндлих удостоена кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих удостоена открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщает РИА Новости.
Она получила награду за вклад в мировой кинематограф из рук инициатора и вдохновителя премии, режиссера Никиты Михалкова. «Великая русская актриса, великий русский человек!», - заявил кинематографист, представляя лауреата.
Фрейндлих указала, что все, что она могла вложить в искусство, осталось в прошлом. Актриса поблагодарила организаторов и рассказала, что главным для нее всегда было заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие.
Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную одному миллиону долларов, а лауреаты в остальных номинациях - по 250 тысяч долларов. Победителей определят по итогам голосования экспертного совета.
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сказала НСН, что выводы о жизнеспособности премии «Бриллиантовая бабочка» стоит делать не раньше чем через пять‑семь лет.
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